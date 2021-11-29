YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

29.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Antalya'da yağışın Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların, Isparta ve Burdur'un doğu ilçelerinde de yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yağışın yarın öğle saatlerinde etkisini yitireceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandıAntalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Burdur Isparta

Antalya Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.