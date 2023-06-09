YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

09.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgıçlar deniz dibini temizledi.

Muratpaşa Belediyesinin Akdeniz'de hayalet ağlarla mücadele etmek ve fokların yaşam alanı falezlerde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğu dalgıç ekibi, ilk kez göreve çıktı. Ekibin ilk görevi olması dolayısıyla dalış öncesi tören düzenlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, çevre çalışmalarına çok önem veren bir belediye olduklarını, Türkiye Çevre Eğitim Vakfınca verilen "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü üst üste 8 kez alarak kendi rekorlarını kırdıklarını söyledi.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran da 2017 yılından bu yana Antalya'da su altı canlılığının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı dalgıç ekibi, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda sualtı temizliği yaptı.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının da eşlik ettiği temizlikte deniz dibinden misinalar, birbirine bağlı iğneler, ucunda kurşun ağırlığı bulunan ağlar, balık tutmak için kullanılan sepetler, plastik, metal atıklar ve bir bisiklet çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yıl aradan sonra İsrailli turist taşıyan ilk gemi Alanya Limanı’na demir attı13 yıl aradan sonra İsrailli turist taşıyan ilk gemi Alanya Limanı’na demir attı
Ordu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldıOrdu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldı
Karamanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile bölge 3’sü oldularKaramanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile bölge 3’sü oldular
Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa temizlik dalış

Antalya Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:22
Yatsı
21:59

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Selcen eczanesi
Alanya
Doğuş eczanesi
Muratpasa
Dilşad eczanesi
Kepez
Yildiz eczanesi
Muratpasa
Demet eczanesi
Finike
Kaş eczanesi
Kas
Doğa eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.