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Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik

ANTALYA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Antalya-Kazan seferini gerçekleştiren yolcu uçağındaki bir kadının saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.Antalya’dan Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’a geçtiğimiz 15 Eylül’de hareket eden uçaktaki Rus yolcu, diğer yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyip hosteslere küfür ve hakaret etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik

Antalya-Kazan seferini gerçekleştiren yolcu uçağındaki bir kadının saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya’dan Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’a geçtiğimiz 15 Eylül’de hareket eden uçaktaki Rus yolcu, diğer yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyip hosteslere küfür ve hakaret etmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından bugün söz konusu yolcunun gözaltına alındığı anların görüntüleri paylaşıldı. Uçakta rahatsızlık çıkaran kadının önce diğer yolculara sataştığı, ardından hosteslere küfür ve hakaretler ettiği belirtildi. Pilotun telsiz ile havaalanına bilgi verdiği aktarılırken, uçağın Kazan Uluslararası Havaalanı’na inişinin ardından güvenlik görevlilerinin saldırgan yolcuyu gözaltına aldığı aktarıldı.
Alkollü olduğu tespit edildi
Yolcunun kelepçelenerek gözaltına alındığı ifade edilirken, yapılan alkol testinde yolcunun aşırı alkollü olduğu bildirildi. Gözaltındaki yolcunun sorgusunun alındığı ve sevk edildiği mahkeme sonucu tutuksuz yargılanacağı duyuruldu. Diğer yolcuların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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