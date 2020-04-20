YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya kısıtlama kararına alıştı, ceza azaldı

Antalya kısıtlama kararına alıştı, ceza azaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Antalya’da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 2 milyon 199 bin 131 TL para cezası kesildi.

Antalya’da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 2 milyon 199 bin 131 TL para cezası kesildi. Kurala uymayarak ceza uygulanan kişi sayısı bir önceki hafta sonuna göre azaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu iki gün kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına birçok vatandaş evlerinde kalarak uydu. Bazı vatandaşlar ise kabul edilmeyen sebeplerle kısıtlamayı ihlal etti. Antalya’da emniyet birimlerince 10 kişiye adli, 691 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 1 milyon 888 bin 765 TL para cezası uygulandı.
Jandarma birimlerince sorumluluk alanlarında 250 kişiye idari işlem uygulandı. 310 bin 366 TL para cezası kesildi. Antalya genelinde kolluk kuvvetleri tarafından toplamda 651 vatandaşa adli ve idari işlem uygulandı ve toplam 2 milyon 199 bin 131 TL para cezası kesildi.

Bir önceki kısıtlamaya göre düşüş yaşandı
Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 1617 vatandaşa adli ve idari işlem uygulanırken toplamda 3 milyon 295 bin 171 TL para cezası kesilmişti. Bu kapsamda geçen hafta sonuna göre kurala uymayarak ceza uygulanan kişi sayısı azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Antalya Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Demirgül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"

Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi İstifa Etti

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi İstifa Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.