YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü

Antalya kısıtlamada sessizliğe büründü

ANTALYA HABERLERİ  | 20.12.2020 14:57 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya’da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya’da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kentin en işlek caddelerine kontrol noktaları oluştururken, Antalyalıların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
Turizm kenti Antalya’da kısıtlamadan önceki zamanlarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Caddesi, Mevlana Kavşağı, Meltem, Yüzüncü Yıl gibi cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin işlek noktalarında kontrol noktaları oluşturan, aynı zamanda cadde ve sokaklarda da devriye gezen polis ekibi, dışarıda olan vatandaşlara kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgelerinin olup olmadığını sordu. Aynı zamanda ekipler, durdurdukları vatandaşların kimliklerini alarak GBT sorgusu da yaptı.
Cuma günü başlayan, pazartesi sabahı saat 05.00’de bitecek olan kısıtlamaya Antalyalıların uyduğu gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Asya Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.