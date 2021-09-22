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Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim'de açılacak

22.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim'de açılacak

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek kitap fuarı, 15 Ekim'den itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen fuar, 15-24 Ekim'de Cam Piramit'te gerçekleştirilecek.

"Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" sloganıyla düzenlenen fuarın ilk gününde, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk Kültür Merkezi'nde konferans verecek.

Saat 10.00 ile 20.00 arasında açık kalacak fuar boyunca birçok yazar okurlarıyla buluşacak.

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