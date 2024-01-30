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Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı

İHA İHA
30.01.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya kara yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle tedbir amaçlı çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Akseki ile Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde, kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye kadar ulaştı.

Pazar gece saat 22.30 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden sonra başlayıp Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam eden kar yağışı aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle yol, saat 01.30’dan itibaren tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor.

Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar tır ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.
Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden başlayıp Seydişehir ilçesine kadar etkili olduğu belirtildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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