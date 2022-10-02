YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

02.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde yarın kuzey yönlü fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte tarihi eserleri 2,5 milyon liraya satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandıBaşkentte tarihi eserleri 2,5 milyon liraya satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Mersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldıMersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı
Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacakSamsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak
Anahtar Kelimeler:
Fırtına

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:43
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Eşim, sevgilim ve çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Sonra...''

''Eşim, sevgilim ve çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Sonra...''

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.