Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı’, normalleşme kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere araladı.

Korona virüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen Antalya Köy Pazarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Türkiye’nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan ve ParkFuntastic’te kurulan Antalya Köy Pazarı, hafta sonu çiftçi, girişimci ile tüketicileri tekrar bir araya getirdi. Normalleşme kuralları çerçevesinde açılan pazarda, pandemiye karşıya gerekli tüm önlemler alındı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Köy Pazarı’na giriş ve çıkışlar belirlenen alanlardan kontrollü olarak sağlandı. Pazar alanına girişte eller dezenfekte edildi, maske kontrolleri yapıldı. Pazar alanında maskesiz gezen satıcı ve ziyaretçiler kendi sağlıkları ve başkalarının sağlılığı için maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldılar. Satış görevlilerinin de müşterilerle temasta sosyal mesafe kuralına uymaları, mutlaka maske ve eldiven kullanmaları istendi. Kepez Belediyesi, Antalya Köy Pazarı’na gelen vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak içinde pazarda mini konserler verildi.

