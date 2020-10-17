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Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon

ANTALYA HABERLERİ  | 17.10.2020 00:10 | Son Güncelleme

Operasyonda 24 şüpheli yakalandı - Şüphelilerin örgütün bozulan moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için toplantı yaptıkları, örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları öne sürüldü

Antalya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı, örgütün bozulan moral ve motivasyonu yüksek tutmak için toplantı yapmayı sürdürdükleri iddia edildi.

Araması bulunan ve cezası kesinleşen örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları, internetten sohbet uygulamalarına devam ettikleri öne sürülen şüphelilerin, ekonomik açıdan zor durumdaki diğer üyelere yardım yaptığı belirtildi.

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