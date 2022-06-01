Antalya merkezli FETÖ'nün öğrenci yapılanması operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki 2 üniversitede öğrenci yapılanması arayışında olduğu, belirlenen öğrencilerin evlerinde örgüt propagandası yapan kişilerin konakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Isparta, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin arandığı bildirildi.



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