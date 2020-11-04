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Antalya Mobil Aşevi’nin afetzedelere sıcak yemek ikramı sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip Mobil Aşevi İzmir’de depremzedelere sıcak yemek yardımını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip Mobil Aşevi İzmir’de depremzedelere sıcak yemek yardımını sürdürüyor. Mobil Aşevi, depremin sarstığı Bayraklı ilçesindeki 17 ayrı çadır noktasında vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Mobil Aşevi’ni İzmir’e sevk etmişti. Aşevi Tırı, depremin ilk gününden itibaren ihtiyaca göre belirlenen noktalarda vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.
17 noktada 3 çeşit yemek dağıtımı
Deprem bölgesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Şerafettin Sayar’ın koordinesinde hizmet veren Mobil Aşevi, Seferihisar ilçesi ve Sığacık Mahallesi’nin yanı sıra yıkımın yaşandığı Bayraklı ilçesinde vatandaşlara sıcak yemek yardımında bulunmaya devam ediyor. AFAD ve Bayraklı Belediyesi ile koordineli bir şekilde hareket eden Aşevi, şu an Bayraklı’da 17 ayrı çadır noktasında iki öğün 3 çeşit sıcak yemek hizmeti veriyor.

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