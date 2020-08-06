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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da yapıldı.

Antalya'da ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu plajlarda ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ile bisikletli martı timleri, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Plaja gelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de güneşlenen ve denize girenlere, Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemleri anlatan broşürler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu.

- Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı koordinesinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ekipler, belirlenen bölgelere hareket etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile toplu kullanım alanları denetlendi. Denetimde, vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Merkez ilçe Menteşe'deki Perşembe pazarını da dolaşan ekipler, pazarcıları ve vatandaşları uyardı. Pazar yerinde bulunanların maskelerini taktığı görüldü.

Polis araçlarından da maske takılması, mesafe kurallarına uyulması yönünde anons yapıldı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te de denetimler yapıldı. Özellikle deniz kenarlarındaki vatandaşlar, Kovid-19 konusunda bilgilendirildi.

- Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan denetim ekiplerine, Vali Ali Arslantaş ile İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de eşlik etti.

Vali Arslantaş ve beraberindekiler, pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlar, maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Arslantaş, gazetecilere, salgınla mücadelede sokakların durumunu görmek için sahada olduklarını söyledi.

Esnafı ve vatandaşları salgına karşı almaları gereken tedbirler hususunda uyardıklarını aktaran Arslantaş, "Burdurlular işin farkında, mücadelenin bilincinde, alınan kararlara harfiyen riayet etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep beraber, gevşetmeden, alınan kararlara sıkı sıkıya riayet ederek pandeminin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Isparta kent merkezinde ise İl Sağlık, İl Tarım ve Orman ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında vatandaşları uyardı.

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