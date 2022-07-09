Antalya, Muğla ve Burdur'da hayvan pazarlarında kurban hareketliliği yaşanıyor

Antalya, Muğla ve Burdur'da kurulan hayvan pazar yerlerinde Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Antalya ve çevre illerdeki besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, Kepez ilçesinde kurulan pazara getiriyor.

Bayram süresince açık kalacak pazara kurbanlık almak için gelen vatandaşlar, hayvanları titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı pazarlığa giriyor.

Pazar yerinde büyükbaş ve küçükbaşların satışı, canlı ağırlıkları da dikkate alınarak pazarlıklar sonucu yapılıyor.

Besici Osman Bulut, AA muhabirine, bu yıl fiyatların çok artmadığını, küçükbaş hayvan fiyatının 2 bin liradan başladığını söyledi.

Bulut, satışların düne göre daha iyi olduğunu belirterek, son güne kadar tüm hayvanları satmayı hedeflediğini kaydetti.

- Muğla

Menteşe ilçesindeki Düverek ve Bayır hayvan pazarlarında, vatandaşlar bayramın ilk günü yoğunluk oluşturdu.

Pazarlardaki besicilerin çoğunun, ellerindeki küçük ve büyükbaş hayvanları sattıkları görüldü.

Hayvan pazarlarında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hijyen denetimleri yapıldı.

Güvenlik güçlerince sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı hazırlanan broşürler besicilere dağıtılarak, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

- Burdur

Burdur'daki canlı hayvan pazar yerinde bayram hareketliliği yaşanıyor.

Besiciler, emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları kendilerine tahsis edilen alanlarda vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kurbanlık fiyatlarının biraz daha uygun olmasını bekleyenler, alımı bayramın ilk gününe bıraktığından pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Teke yöresinin merkezi sayılan ildeki pazarda en çok dikkati çeken kurbanlıklar, et verimi yüksek yerli ırk Honamlı keçileri oldu.

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 2 bin ila 4 bin lira arasında alıcı buluyor.

