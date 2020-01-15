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  4. Antalya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı

Antalya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Antalya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı

Antalya Müzesi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında müzeye gelen öğrenciler ve ziyaretçiler fotoğraf çektirip, öz çekim yaptı.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, yaptığı açıklamada, bu özel günde "Antalya Mirasları'nın UNESCO'daki yolculuğu" temasıyla hazırlanan "Memleketim Antalya 2020 takviminin de tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Antalya müzesinde çekilen ve #ATAVilemüzedeselfie hashtag'i ile paylaşılan beş "Selfie" eserinin sahibine vakıflarının yayınlarından hediye edeceklerini ifade eden Ege, "Bu bir harekettir. Böyle günler sayesinde insanların müzelere bakış açıları değişiyor." dedi.

"Memleketim Antalya" takviminin ATAV tarafından 13 yıldır sürdürülen bir çalışma olduğunu belirten Ege, bu yıl UNESCO'nun geçici miras listesindeki 9 eseri takvime koyduklarını bildirdi.

Takvimde, Karain Mağarası, Alanya Kalesi, St. Nicholas Kilisesi, Likya Uygarlığı Antik Kentleri, Perge Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri, Yivli Minare Cami, Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı, Kekova Batık Kent ve Burdur’da bulunan Sagalassos Antik Kenti yer alıyor.

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