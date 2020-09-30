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Antalya Orman Çiftliği’ne terra-rossa toprağı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Kirişçiler’de 200 dönüm araziye kurduğu ve hububat ekimine hazırladığı Antalya Orman Çiftliği’nin arazisine, tarımsal faaliyeti artırmak amacıyla terra-rossa toprağı serdi.Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler bölgesinde 200 dönüm araziye kurulan çiftliği, ekim sezonuna yetiştirmek için bir çalışmalar sürüyor.İş makineleriyle, çiftliğin buğday ekiminin yapılacağı tarlalardaki, makiler ve kayalar temizlenerek zemin düzenlemesi yapıldı.

Kepez Belediyesi, Kirişçiler’de 200 dönüm araziye kurduğu ve hububat ekimine hazırladığı Antalya Orman Çiftliği’nin arazisine, tarımsal faaliyeti artırmak amacıyla terra-rossa toprağı serdi.
Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler bölgesinde 200 dönüm araziye kurulan çiftliği, ekim sezonuna yetiştirmek için bir çalışmalar sürüyor.
İş makineleriyle, çiftliğin buğday ekiminin yapılacağı tarlalardaki, makiler ve kayalar temizlenerek zemin düzenlemesi yapıldı. Daha sonra araziye, kırmızı renkli bir Akdeniz toprağı olan terra-rossa toprağı serildi. Son olarak arazi traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirilecek.
Çiftlik alanında incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kirişçiler’de 200 dönümlük alanı güzel bir orman çiftliğine dönüştürüyoruz. Orman çiftliğine dönüştürürken aslın da Antalya’nın verimli topraklarıyla da bu çiftliğin yapısını zenginleştirmek ve tarımsal faaliyetleri daha bereketli kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Akdeniz’in terra-rossa dediğimiz kırmızı toprağa ile çiftliğin zemin düzenlemesini yapıyoruz. Böylelikle çiftliğimizi ekim sezonuna hazır hale getiriyoruz” dedi.
Antalya Orman Çiftliği’nde üretilen ürünleri vatandaşlarla paylaşacaklarını söyleyen Tütüncü, “Antalya Orman Çiftliği, yaşayan, üreten ürettiklerini hemşerileri ile paylaşan ama bununla beraber tarıma, hayvancılığa farklı bir farkındalık kapısı aralayan güzel bir proje olacak. Antalya Orman Çitliği’nde, ekim alanları, mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri olacak” diye konuştu.
Çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi de yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da kurulacak.

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