Antalya OSB Sanayicisine GES için özel finansman desteği

Antalya OSB Yönetimi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında, Bölge sanayicisinin fabrika çatılarına GES kurmasını kolaylaştıracak bir protokol imzalandı. Karşılıklı atılan imzalar ile sanayicinin çatı GES projeleri için uygun şartlar ihtiva eden finansman desteğinin önü açıldı.

Sanayicilerin ortak sorunlarından biri olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında önemli bir protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara Özgürlük” adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlar ihtiva eden finansman desteği sunulacak.

Finansmana erişim kolaylaştı

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuveyt Türk Bankası Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk, Antalya Bölge Koordinasyon ekibinden Mustafa Çif ve Aspendos Şube Müdürü Ali Kumtepeli katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile Bölge sanayicisinin fabrika çatısına GES kurmak için finansmana erişimi kolaylaştı.