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Antalya OSB’de Uganda ülke tanıtım günü

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 12:18 | Son Güncelleme

Antalya OSB Müdürlüğü, Uganda Ticaret Heyeti programında yer almayan sanayicilerinin de ülkedeki yatırım olanaklarından faydalanabilmesi için Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliği ile Uganda Ülke Tanıtım Günü Etkinliği düzenledi.Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Mart ayında gerçekleştirecekleri Uganda Ticaret Heyeti programında yer almayan Bölge sanayicilerinin de ülkedeki yatırım olanakları hakkında bilgi sahibi olması için, Uganda Ülke Tanıtım Günü Etkinliği düzenledi.

Antalya OSB Müdürlüğü, Uganda Ticaret Heyeti programında yer almayan sanayicilerinin de ülkedeki yatırım olanaklarından faydalanabilmesi için Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliği ile Uganda Ülke Tanıtım Günü Etkinliği düzenledi.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Mart ayında gerçekleştirecekleri Uganda Ticaret Heyeti programında yer almayan Bölge sanayicilerinin de ülkedeki yatırım olanakları hakkında bilgi sahibi olması için, Uganda Ülke Tanıtım Günü Etkinliği düzenledi. Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliği ile Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen etkinliğe Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, Uganda Fahri Konsolosu Emek Eker, Ugandalı Bakan Yardımcıları ve Bölge sanayicileri katıldı. Ugandalı bakanlık yetkilileri etkinlik kapsamında yaptıkları sunumlar ile yatırımcılara sağladıkları imkanlar hakkında detaylı bilgiler verip Bölge sanayicilerinin sorularını yanıtladı.

Uganda’da üst düzey temas
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Büyükelçi Mubiru’yu üçüncü kez Antalya OSB’de konuk ettiklerini hatırlatıp Antalya OSB sanayicilerine gösterdiği yakın ilgi ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mart ayında 25 kişilik bir heyet ile Uganda’da olacaklarını belirten Başkan Bahar, 6 gün sürecek programdan iki ülkenin de yüksek verim elde edeceğine inandıklarını söyledi. Programın Antalya-Uganda arasında bir dostluk köprüsü inşa edeceğine de dikkat çeken Bahar, “Mubiru’nun da katkılarıyla oldukça kapsamlı bir program hazırladık. 6 gün sürecek temaslarımız kapsamında başta Uganda Dış İşleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Yatırım Bakanı ve Tarım Bakanı gibi üst düzey devlet yetkilileri ve sektör temsilcileri ile çok önemli toplantılar yapıp sektör temsilcileri ile olası iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz. Uganda’dan sanayicilerimizin ve ülkemizin ihracat potansiyeline artı değerler katarak döneceğimize inancımız tamdır” dedi.
Antalyalı sanayicileri ülkesinde konuk etmekten büyük bir mutluluk duyacağını belirten Büyükelçi Mubiru ise Uganda Tanıtım Gününe katılan sanayicilere ülkesine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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