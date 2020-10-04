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Antalya, pandemi döneminde ilk uluslararası okçuluk yarışmasını başarıyla tamamladı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.10.2020 21:19 | Son Güncelleme

Vali Ersin Yazıcı 2-4 Ekim tarihleri arasında Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen ’Uluslararası Okçuluk Yarışması’nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.Koronavirüs salgını dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması Antalya’da düzenlendi.

Vali Ersin Yazıcı 2-4 Ekim tarihleri arasında Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen ’Uluslararası Okçuluk Yarışması’nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
Koronavirüs salgını dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması Antalya’da düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu katıldı.
Antalya’da 2 - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 13 ülkeden 150 sporcu mücadele etti. Okçulukta Uluslararası Antalya Challenge Yarışması ödül töreninde konuşan Vali Ersin Yazıcı “13 ülkeden 150 sporcunun katıldığı çok güzel bir organizasyon oldu. Bildiğiniz üzere pandemi döneminde bu tür etkinlikler yapılamadı. Yarışma Antalyamızda pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca devam eden bu organizasyonla Antalyamız pandemi kurallarına dikkat edilerek böyle bir organizasyonun pandemi döneminde de yapılabileceğini göstermiş oldu. Turnuvanın Antalyamızda gerçekleşmesi için ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son olarak ta şunu söylemek istiyorum pandemi koşullarında da biz şehrimizde bu tip organizasyonları yapmaya talbiz. Bu organizasyonlada bunu en iyi şekilde yapabileceğimizi herkese ispatladık.” diye konuştu.
Okçuluk sporcularına yarışmalarda göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik eden Vali Yazıcı, “ Ata sporu olan okçuluk toplumumuzda gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Atalarımız Türk okçuluğunu dünyaya tanıtarak nam saladılar. Okcularımızın gelecek müsabakalarda başarılarının devamını dilerim.” şeklinde konuştu.
Şampiyonada dereceye giren sporculara Vali Yazıcı, madalyaları ve plaketlerini takdim etti.

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