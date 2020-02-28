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Antalya Polisi 650 kadına KADES’i anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Antalya Emniyeti tarafından şiddet mağduru kadınların acil durumlarda ihbarda bulunabileceği KADES uygulamasına ilişkin 650 kadını bilgilendirildi.Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store veya Appla Store sanal mağazalarından indirebilecekleri KADES uygulamasına T.C.

Antalya Emniyeti tarafından şiddet mağduru kadınların acil durumlarda ihbarda bulunabileceği KADES uygulamasına ilişkin 650 kadını bilgilendirildi.
Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store veya Appla Store sanal mağazalarından indirebilecekleri KADES uygulamasına T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasında gelen onay koduyla "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" uygulamasını aktif hale getirebiliyor. Antalya Emniyeti tarafından şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip/devriyenin sevk edildiği uygulamanın tanıtımını yapıldı. Görünürlüğünü artırmak ve uygulamayı daha fazla kadın vatandaşın telefonuna yüklemesini sağlamak amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, KADES uygulamasının genel tanıtımı, kurulum işlem sırası ve kullanımını anlatır el broşürleri dağıtıldı.
Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi programında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada 650 kadına bilgilendirme yapıldı.

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