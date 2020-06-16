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Antalya polisi, Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 19:23 | Son Güncelleme

Antalya polisi, Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan kent sakinleri için "teşekkür klibi" hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan klipte, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde zorlu süreçte yola çıktığımız ilk gün, 'Siz evde kalın, huzurunuz için biz sokaktayız.' çağrımıza uyduğun için, desteğimizle, sevgimizle, sizlerden aldığımız güçle, bu başarı sana çok yakıştı Antalya." ifadelerine yer verildi.

Kentin farklı noktalarında havada, karada ve denizde görev yapan Emniyet personeli ve şehrin simgelerinin yansıtıldığı klip, beğeni kazandı.

- "Bir an bile gözümüzü kırpmadık"

Klibin seslendirmesinde de salgın sürecinde vatandaşların yaşadığı sıkıntılar dile getirildi. Sosyal hayatın kısıtlandığı süreçte, polis ekiplerinin vatandaşların güvenliği için çalıştığı vurgulanan klipte, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak tüm bu zorlu süreçte 9 bin 15 personelimizle 7 gün 24 saat huzurunuz ve sağlığınız için bir an bile gözümüzü kırpmadık. Milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her yere ivedilikle ulaştık. Havada, denizde ve karada şehrin dört bir yanında daima görevdeydik. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte sizlerin de desteğiyle salgın tehlikesinin büyümesine fırsat tanımadık. Koronavirüsle mücadelede artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan bu süreci de hep birlikte aşacağız."

- "Şartları uygun olmayan 5 bin 956 araç geri çevrildi"

Paylaşımda, Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandığı, 8 bin 46 iş yerinin faaliyetinin ise geçici süreyle durdurulduğu da bildirildi.

Paylaşımda, 97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımının da yine polis ekiplerince yapıldığı belirtildi.

Salgın sürecinde 22 yol kontrol noktası oluşturulduğu ifade edilen paylaşımda, 264 bin 456 araç ve 430 bin 46 vatandaşın denetlendiği, şartları uygun olmayan 5 bin 956 aracın kent girişinde geri çevrildiği kaydedildi.

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