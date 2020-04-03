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Antalya Psikososyal Destek Hattı hizmete başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için psikolojik sağlamlık amacıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Pandemi Psikososyal Destek Birimi kuruldu.Psikososyal Destek Birimi, 30 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 0242 503 45 66 nolu telefon hattı üzerinden mesai saatleri arasında danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Antalya Psikososyal Destek Hattı hizmete başladı

Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için psikolojik sağlamlık amacıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Pandemi Psikososyal Destek Birimi kuruldu.
Psikososyal Destek Birimi, 30 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 0242 503 45 66 nolu telefon hattı üzerinden mesai saatleri arasında danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Hattı arayan Antalyalılar, alanında uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerinden oluşan Psikososyal Destek Biriminden danışmanlık hizmeti alabilecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Psikososyal Destek Hattı salgın hastalık sürecinde ortaya çıkabilecek olası psikolojik tepkiler, pandemi sürecindeki belirsizlik, karantinanın getirdiği yalnızlık hissi, kendinizi iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz, çocuğunuza korona virüsü nasıl anlatabilirsiniz, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamada güçlük, karar verememe, olumsuz düşüncelere odaklanma gibi endişeleri yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor. Korona virüs ile ilgili destek almak için bizi arayabilirsiniz. Psikososyal destek ekibimiz bir telefon kadar yakınınızda Yan yana olmasak da bir telefonunuz yeter" ifadelerinde bulundu.

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