Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerdeki hareketlilik sürüyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük tatili değerlendirenler, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 60 kaydedildiği Antalya'daki Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler hafif rüzgara rağmen denize girdi, şezlonglarda güneşlenerek kitap okudu, çocuklarıyla kumsalda oynadı. Turistler ayrıca palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Yerli turistlerden bazısının ise plaja çadır kurarak tatil yaptıkları görüldü.

Sahil Güvenlik ekibi, botla sahillerde denetimini sürdürdü.

