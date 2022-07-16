Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yaşanan hareketlilik devam etti.
Deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 43 kaydedildiği kentte, tatilciler denizin keyfini çıkardı.
Farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin yanı sıra iç pazardan tatilciler, Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.
Bazı kişiler güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında oturup yatarken, bazıları da şezlonglara uzanarak güneşlendi. Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.
Ailelerden bazıları sahilde su sporları yaptı, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Bir kısım çocuklar da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi. Birçok tatilci ise ağaçların gölgesine kamp masa ve sandalyelerini kurarak zaman geçirdi.
Bazı vatandaşların da park ve bahçelerde oturarak serinlemeye çalıştıkları gözlendi.
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