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Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

06.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahilleri doldurdu.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler hem denize girdi hem de aileleriyle deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Bazıları bisiklete binip yürüyüş yaparken, bazıları da parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan, turlarla kente gelen turistler, rehberler eşliğinde tarihi Kaleiçi ve Yivli Minare gibi yerleri görme fırsatı buldu.

Turistler, gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti.

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