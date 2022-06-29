Antalya salgın sonrası en hareketli bayramı yaşayacak

AYŞE YILDIZ - Bu sene 4 milyonun üzerinde yabancı turistin tatil yaptığı Antalya'da, salgın sonrası iç pazardaki yoğunlukla birlikte en hareketli Kurban Bayramı olması bekleniyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi, doğal güzellikleri, tesis kalitesi, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle gözde tatil merkezlerinden Antalya'ya 1 Ocak-26 Haziran döneminde 4 milyon 11 bin 508 yabancı turist geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış kaydedilen kentte, cumartesi günü 1003 uçak iniş-kalkış yaparak sezonun rekoru kırıldı. Bir günde en fazla 81 bin 104 yabancı misafirin geldiği kentte, 9 günlük tatil ilan edilmesiyle iç pazardan rezervasyonlar hareketlendi.

Dış pazar haraketliliğinin yoğun olduğu bir dönemde Kurban Bayramı'nda iç pazarın da çok hareketli geçmesi tahmin ediliyor.

- "Turizm sezonu çok iyi gidiyor aman nazar değmesin"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, turizm sezonunun iyi geçtiğini, doluluk oranlarının da iyi seviyede olduğunu belirterek, geçen yılın rakamlarını çok rahat geçeceklerini söyledi.

Çok farklı ülkelerden turistlerin geldiğini vurgulayan Yazıcı, "Turizm sezonu çok iyi gidiyor, aman nazar değmesin. Allah nazarlardan saklasın. Hizmet kalitemizle dünya standardında sunduğumuz hizmetlerde tereddüdümüz yok. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Yabancı turistin yoğun olduğu bir sezonda bayram dolasıyla yerli turist sayısında da bayram süresince ciddi bir yoğunluk beklediklerini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel yeri. Antalya'mızın denizinden, kumundan, güneşinden herkes istifade etsin, tüm dünyayı bekliyoruz. Herkesi ağırlayacak yerimiz, 700 bine yaklaşan yatağımız var. Dolayısıyla Akdeniz çanağında dünya standardında en güvenilir sağlıklı, kaliteli düzeyde hizmeti sunan bir turizm şehriyiz. Hem okullar tatil oldu hem de 9 günlük tatil ilan edildi, salgın sonrası turizmde en hareketli bayramın olmasını bekliyoruz. Kalabalık bir bayram olacak. Geçen sene Kurban Bayramı'nda salgının birtakım kuralları gevşetilmişti yoğunduk iç turizm açısından ama bu sene daha da yoğun olacak."

- "Son iki yılın en hareketli sezonu"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay da salgının yavaşlamasıyla tüm dünyada insanların seyahate başladığını söyledi.

Türkiye'nin her tarafında bir hareketlilik olduğunu vurgulayan Kınay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Kurban Bayramı'nda son 2 yılın en hareketli tatili olacak. Tatil merkezlerinde yoğunluk patlamış vaziyette. Hem yurt dışından gelen insanların sayısının yükselmesi hem Türk misafirlerin seyahat etmeye başlaması hem de 9 günlük tatil ilan edilmesi haraketliliği artırdı. Temmuz rezervasyonları tüm Türkiye'de iyi gidiyor. Sezonun yoğun olduğu bir dönemdeyiz, lüks otellerde yer yok. İç pazardan tatile gidecekler aman rezervasyonsuz yola çıkmasınlar, yer bulamayabilirler."

