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Antalya Şehir Hastanesi, hava ambulansıyla hasta kabulüne başladı

İHA İHA
08.03.2024 11:53
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Antalya Şehir Hastanesi, hava ambulansı ile gelen ilk hastasını kabul etti. 71 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulansla getirildiği hastanede sağlığına kavuştu.

Antalya Şehir Hastanesi, Antalya ve çevre illerdeki kritik hastaların tetkik ve tedavisinin yapılabileceği önemli bir merkez olarak hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Antalya Şehir Hastanesi, hava ambulansı ile hasta kabulüne başladı.

Elmalı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki kadın hasta, ani başlangıçlı göğüs ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurmuş, burada yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenmiş, ileri tetkik ve tedavi amacıyla acil helikopter ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine getirilmişti. Hastanenin Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Oğuzhan Karal tarafından anjiyografiye alınan hastanın kalp krizinden sorumlu tıkalı damarı stent uygulanarak açıldı. Yapılan başarılı işlemin ardından hasta yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bildirildi.

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