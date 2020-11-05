Antalya Şehir Tiyatroları "Takıntılar" oyunuyla perdelerini açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları, yenilenen ve adı "Yıldız Kenter Sahnesi" olarak değiştirilen salonunda "Takıntılar" adlı oyunla ilk kez perdelerini açtı.

Belediyenin eski hizmet binası yanında yer alan ve 2016'dan itibaren tadilat nedeniyle kapalı olan tiyatro salonu, çalışmaların tamamlanmasının ardından "Yıldız Kenter Sahnesi" adıyla tekrar sanatseverlerin hizmetine sunuldu.

Teknik altyapısı, seyirci koltukları, iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri modernize edilen, engellilere yönelik düzenlemeler de yapılan salon, "Takıntılar" adlı oyunla tiyatroseverlerle buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda biletin satıldığı oyuna, izleyiciler ateş ölçümü yapılarak alındı ve sosyal mesafe kuralına uygun oturtuldu.

Eğlenceli diyaloglarıyla sanatseverlere keyifli bir seyir sunan tek perdelik oyun, gecenin sonunda izleyenlerden alkış aldı.

- "Takıntılar"

Laurent Baffie'nin yazdığı, Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği "Takıntılar", farklı sorunları bulunan altı kişinin, takıntılarının çözümü için randevu aldıkları doktorun muayenehanesine gitmeleriyle başlıyor.

Oyunda hastaların randevuları için beklemek zorunda kaldıkları esnada birbirlerinin sorunlarını anlamak ve aşmak için gösterdikleri çaba eğlenceli bir dille aktarılıyor.

