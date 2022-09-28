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Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

28.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, tatbikatta senaryo gereği deprem anonsu yapılarak vatandaşlar ve otogar çalışanları acil toplanma yerlerine yönlendirildi.

Bina içinde vatandaşların kaldığının tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli içeride kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Şahap Engin Deniz, deprem anında paniğe kapılmadan toplanma alanına geçilmesi ya da çök, kapan, tutun hareketiyle depremin bitmesini beklenmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ulaşım AŞ Terminaller Müdürü Erdal Dinçdemir, görevlilerin aldıkları eğitimleri tatbikatta başarıyla uyguladıklarını kaydetti.

Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

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