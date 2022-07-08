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Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi, yılın ilk yarısında 620 milyon dolar oldu

08.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede, 6 ayda 35 yat üretilerek, sahiplerine teslim edildi

Antalya Serbest Bölge'nin yılık ilk yarısındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk artışla 620 milyon dolara ulaştı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ASBAŞ) yapılan açıklamaya göre, bölge, ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat olarak önemli katkılar sağlamaya devam etti.

Bölgenin ihracatı haziranda 101 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk yarısındaki ticaret hacmi ise 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 585 milyon doları sanayi grubu ürünlerin imalatı sektöründe yaşandı.

Lojistik avantaj sayesinde dünyanın dört bir yanına ihracat yapılan Antalya Serbest Bölge ve Serbest Bölge Limanı'ndan en fazla ticaretin yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya'yı İtalya, Hollanda ve ABD takip etti.

- 35 yat üretilerek denize indirildi

Yat, tekstil, medikal, elektronik, tarım, metal-maden ve kimya sektörlerine sağladığı katma değerle önemli bir yere sahip olan bölgede 88 firmada 6 bin 282 kişi istihdam ediliyor. Bölge yabancı yatırımcı için de önemli bir merkez konumunda. 30'u yabancı sermayeli olan firmalarda, 14 ülkenin ortaklığı bulunuyor.

Coğrafi yapısı ve lojistik avantajları dolayısıyla yat sektörünün kümelenme oluşturduğu bölgede bu yıl 35 yat üretilerek sahiplerine teslim edildi.

Antalya Serbest Bölgesi, lojistik, vergisel avantajları, ekonomik arazi kirası, hazır altyapısı, kentin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi ile özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekte ve her yeni dönem ticaret hacmini ve istihdamını arttırarak ülkenin ve bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

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