Antalya Serbest Bölgesi’nin ticari hacmi yüzde 8 oranında arttı

Pandemi döneminde Antalya Serbest Bölgesi, ticaret hacmini yüzde 8 arttırırken, istihdam sayısı yıl sonunda yüzde 5 artışla 5 bin 351’e yükseldi.

“Antalya Serbest Bölgesi, yıllık ticaret hacmini yüzde 8 arttırdı”

Dünya, virüs haberleri ile başlayan, virüsün pandemi olarak adlandırılması ile küresel çapta önlemlerin alındığı, bütün sektörlerin durgunluğa girdiği hatta hizmete dayalı sektörlerin dönemsel olarak durduğu bir yılı geride bıraktı. Üretimin azaldığı buna bağlı olarak da firmaların küçülmeye gittiği, ticaret hacimlerinin düştüğü yılın ilk yarısı ile aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler ve yaz döneminin de etkisi ile toparlanmaya başlayan pazarlar yılsonunda mutasyon haberleri ile tekrar kısıtlamalara döndü. Bu dönemde üretime ara vermeyen Akdeniz’in en önemli yatırım merkezlerinden olan Antalya Serbest Bölge, yıllık ticaret hacmini yüzde 8 arttırdı.

“819 milyon dolarla sanayi grubu ürünleri başı çekti”

2019 sonunda 777 milyon dolar olan ticaret hacmi 2020 sonunda 840 milyon doları aştı. 55’i yerli olmak üzere 83 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya Serbest Bölge’de ticaret hacminde 819 milyon dolarla sanayi grubu ürünleri başı çekti. Avustralya ve yeni Zelanda’dan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya, dünyanın dört bir yanına ticari faaliyetlerde bulunan ASBAŞ yat sektöründen, tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata elektrik elektronikten, tekstile kadar birçok alanda Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi olmayı 2020 yılında da sürdürdü.