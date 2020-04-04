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Antalya sınırında kontrole giren ateşi yüksek sürücü kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Antalya’nın giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Kontrol sırasında ateşi yüksek çıkan bir sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçeye giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. 4 ilin geçiş güzergahında bulunan Korkuteli’nde, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında temassız ateş ölçer cihazları ile kontroller devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerince sürücü ve yolculara Korona virüs tedbirlerine uyulması için tavsiyelerde bulunularak, sosyal mesafe konusunda uyarı yapılıyor. Uygulama noktalarında görev alan polis ve jandarma ekipleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak ilçeye giriş-çıkış yapan tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.

Ateşi olan kişi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yasağın başlamasından önce yola çıkanlar ve valilik seyahat izin belgeleri olan araçların yapılan kontrollerden sonra geçişlerine izin verilirken, hiçbir izin belgesi olmadan şehirden çıkmak ve girmek isteyen araçlar ise kontrol noktasından geri çevriliyor.
Bu esnada ateş ölçerle yapılan denetimde yüksek ateşi olduğu görülen bir sürücü, Korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. Polis ekipleri, olay yerine sağlık ekiplerini çağırarak ateşi yüksek çıkan kişiyi Korkuteli Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi. İl dışından gelen ve izin belgeleri olan kişilerin kayıtları tutularak, kendilerini 14 günlük izole etmeleri isteniyor.

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