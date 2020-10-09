YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

ANTALYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimlerine ev sahipliği yapıyor.

Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 2 grupta 64 katılımcı ile yapılan eğitimlerde Covid 19 tedbirleri ön planda tutuluyor.
Eğitmenliklerini Prof. Dr. Mustafa Ay, Doç. Dr. Eymen Gürel, Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ve Dr. Hakan Hasırcı’nın yaptığı ve toplam 36 saat süren eğitimlerde Hukuk, Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi dersleri verilecek.
Hukuk dersinde İcra İflas Hukukuna İlişkin Temel İlkeler, Ticaret Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler, Konkordato Hukuku konuları, Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi derslerinde ise İşletmelerde Kayıt, Belge Düzeni ve Vergi Uygulamaları, Finansal Raporlama ve Analizi, Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi, Konkordato Projesinin Analizi, Sürdürülmesi, Denetimi ve Vergi Uygulaması konuları ele alınıyor

Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:53
Öğle
12:50
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Berkay Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı
Kanal Korkuteli Projesi dualarla açıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Antalya Elmalı'da trafik kazası 1 ölü
Antalya Elmalı'da trafik kazası 1 ölü
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Film izleme bahanesiyle tecavüz
Film izleme bahanesiyle tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.