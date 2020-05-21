Antalya sokaklarında Temsili Bandırma Vapuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Temsili Bandırma Vapuru üzerinden Antalya cadde ve sokaklarını karış karış gezerek mobil konserle şenlendiriyor.

Küresel Korona salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan Antalyalılara Büyükşehir Belediyesi’nin Bando Orkestrası müzik ziyafeti yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için temizlik ve hijyen çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımlarını sürdürürken bir yandan da koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için Mobil Etkinlik Aracıyla Antalya’da mobil konserler veriyor.

Temsili Bandırma Vapuru’nun da bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik Aracı, mahalle mahalle gezip birbirinden eğlenceli şarkılar ve marşlar çaldı. Vatandaşlar da bandoya evlerinin balkonu ve kapılarından eşlik etti. Muratpaşa İlçesinde Topçular, Yeşildere, Kırcami, Burhanettin Onat, Sampi Kavşağında vatandaşlarla buluştu. Seslendirdiği marşlar ve nostaljik şarkılarla vatandaşları şenlendiren bando, bol bol alkış aldı. Şehir turu yapan bandoya, trafikteki araçlar da korna çalarak eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik Aracı, kentin çeşitli bölgelerinde mobil konserler vermeye devam edecek.

