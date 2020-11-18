Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor

AYŞE YILDIZ - Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunan Antalya, kasımın ilk iki haftasında 79 bin 996 turist ağırladı.

Denizi, kumu, güneşi, lüks tesisleri kadar kum tepeleri, tarihi yapıları ve müzeleriyle de ön plana çıkan Antalya, Kovid-19'a rağmen turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

Turistler, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında alınan tedbir sayesinde sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

Kış sezonuna girilmesine rağmen Antalya'ya 1-15 Kasım'da 79 bin 996 turist geldi. Bunun 56 bin 470'ini Rusya, 4 bin 274'ünü Almanya ve 4 bin 104'ünü Ukrayna pazarı oluşturdu.

Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiği bir dönemde yılbaşından 15 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı ise 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı.

- "Antalya dışında 3 milyon turist giden başka bir şehir yok"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, dünyada Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığını, tüm kısıtlamalara rağmen kentin güzel bir sezon geçirdiğini söyledi.