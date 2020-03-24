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Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen helikopter denetiminde 13 sürücüye ceza uygulandı.Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde havadan denetim yapıldı.Helikopter ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 13 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen helikopter denetiminde 13 sürücüye ceza uygulandı.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde havadan denetim yapıldı.
Helikopter ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 13 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi

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Düzgün Eczanesi
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