YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya trafiği helikopter ile denetlendi

Antalya trafiği helikopter ile denetlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Antalya’da yapılan helikopterli trafik denetiminde 10 sürücüye 2 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya’da yapılan helikopterli trafik denetiminde 10 sürücüye 2 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan bir şahıs yakalandı.
Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince Serik- Manavgat- Alanya arası ve Antalya-Mersin Karayolunda helikopter ile denetim yapıldı.
Yapılan trafik denetiminde kırmızı ışık ihlalinden 7, emniyet kemeri takmamaktan 3 sürücüye olmak üzere toplam 10 sürücüye 2 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan bir şahıs yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

Antalya Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:15
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Damla Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Duygu Topluk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.