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Antalya, Türkiye büyümesine en fazla katkı veren ilk 3 il arasında

28.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Antalya, Türkiye büyümesine en fazla katkı veren ilk 3 il arasında

Antalya ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan İl Bazında Gayrısafi Yurtiçi Hasıla verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan İl Bazında Gayrısafi Yurtiçi Hasıla verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan verilere göre Antalya’nın 2018’de yüzde 14, 2019 da ise yüzde 4.3 büyüdüğünü belirten Başkan Çetin, “Antalya 2018’de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul’dan sonra 2., 2019’da ise İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il olmuştur. Pandemi nedeniyle 2020 yılında en fazla gelir kaybeden il olmamıza rağmen, kentimiz doğru desteklerle önümüzdeki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

TUİK tarafından bugün açıklanan verilere göre 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye ekonomisinde büyüme yüzde 3 ve yüzde 0.9 olurken Antalya ekonomisi 2018’de yüzde 14, 2019’da yüzde 4.3 büyüyerek 2019’da 149 milyar TL katma değer düzeyine ulaştı.
Hizmet sektörünün, turizm sayesinde 2018’de yüzde 28.1, 2019’da yüzde 3.6 büyüyerek Antalya ekonomisi büyümesine katkı yaptığını söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, 2019 yılında tarımın yüzde 14.1, bilişim yüzde 15, mesleki hizmetlerinin yüzde 5.1, kamu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yüzde 6.2, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2.1 büyürken inşaat sektörü büyümediğini, sanayinin yüzde 1.4 küçüldüğü bilgisini paylaştı.

Antalya, ülke ekonomisine en fazla katkı veren 2018’de 2., 2019 da 3. il
Turizm ve hizmet sektörü sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Antalya, Türkiye ekonomisi büyümesine İstanbul ve Ankara ile birlikte en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldığını kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın 2018’de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul’dan sonra 2., 2019’da ise İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il olduğunu ifade etti.

Kişi başı gelirde 5. sırada
Gayrisafi hasıla toplamında 6. il olan Antalya’nın 2019 yılında 60 bin 632 TL veya 10 bin 677 dolar kişi başı gelirle İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Tekirdağ’dan sonra beşinci il olmuş, İzmir ve Bursa’yı az farkla geçtiğini söyleyen Çetin, " Bu veriler turizmin büyümesi durumunda Antalya ekonomisinin güçlü bir ivmeyle büyüdüğünü ve Türkiye ekonomisindeki payını artırdığını göstermekte, Antalya ekonomisinin geleceğine güvenimizi doğrulamaktadır." dedi.

Antalya, verilen desteğin çok daha fazlasını ülke ekonomisine kazandıracak güçtedir
Antalya’nın pandemi nedeniyle 2020 yılında Türkiye’de en fazla gelir kaybı yaşayan il olmasına rağmen pandemi sonrasında hızlı bir büyüme yakalayacağına inandıklarını söyleyen Çetin , " Antalya ekonomisi, kendisine verilen desteğin çok daha fazlasını ülke ekonomisine kazandıracak güce sahiptir. Bu inançla sektörlerimizin kaybını azaltmak ve Antalya ekonomisine daha fazla destek sağlamak için yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.

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