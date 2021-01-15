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Antalya, Uluslararası dağ ve bisiklet yarışlarına hazır

15.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde gerçekleştirilecek olan uluslararası yol ve dağ bisiklet yarışları öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.Antalya’nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde 6 Şubat ve 30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Velo Alanya 2021 Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Antalya’nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde gerçekleştirilecek olan uluslararası yol ve dağ bisiklet yarışları öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.
Antalya’nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde 6 Şubat ve 30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Velo Alanya 2021 Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Alanya Kaymakamı ve Gazipaşa Kaymakam Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili belediyelerin temsilcileri, birim amirleri ve organizasyon yetkilileri katıldı.
“Bu yarış ülkemiz için çok önemlidir”
Toplantında konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, “4 ilçemizi kapsayacak ve Avrupa işitme engelliler bisiklet şampiyonası dâhil olmak üzere yaklaşık iki ay boyunca sürecek olan bisiklet yarışlarının sadece ilçemiz için değil, ilimiz ve ülkemiz için de çok önemlidir. Antalya Valiliğimiz koordinasyonunda ve bizlerin katılımıyla düzenlenecek olan bu yarışlar her geçen gün gelişmekte olan genelinde spor ve özelinde bisiklet turizminin bölgemizde gelişmesi; bölgemizin de bisiklet severler arasında tanınırlığını arttıracaktır. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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