Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Sinema dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

1 / 35 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni sinema dünyasının ünlü isimlerinin kırmızı halıdan geçişiyle başladı.

2 / 35 Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

3 / 35 Sinema dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

4 / 35 Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin 2018'i güzel ve renkli etkinliklerle geçirdiğini söyledi.

5 / 35 Karaloğlu, Antalya'nın en önemli sanatsal faaliyetinin Uluslararası Film Festivali olduğuna işaret ederek, "Film festivalimize emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel olmak üzere herkesi kutluyorum. Güzel bir sinema haftası yaşadık. Ödül alan almayan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

6 / 35 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de festival sonunda kazananın her zamanki gibi Antalya ve Türkiye olduğunu söyledi.

7 / 35 Menderes Türel, '"On binlerce izleyiciye Türkiye ve dünya sinemasının önemli filmleri ulaştı. Altı kilometrelik açılış kortejinde binlerce Antalyalı sanatçılara eşlik etti. Gelen çok önemli yönetmen ve sanatçılar var. Bu konuklarımız döndüklerinde ülkelerinde fahri turizm elçimiz gibi ülkemize katkı sağlıyorlar. Festivalimizin sanatsal kalitesi her geçen yıl daha da yükseliyor' dedi

8 / 35 Sinema sanatçısı Fadik Sevin Atasoy, bu sene festivalin forum bölümüyle ilgili de mesai harcadığını aktardı.

9 / 35 Forumda gelecek sene çekilecek filmlerin neler olduğunu öğrenebildiklerini belirten Atasoy, "Forumda Türk sineması adına neler olduğu ve olacağının da bilgi sahibi olduk. Çok güzel bir festival geçti, herkesi kutluyorum. İyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.

10 / 35 Sanatçı Oktay Kaynarca, "İnşallah festivalin 155'i senesi de olur. Film festivallerini önemsiyorum. Özellikle buradaki enerji ve insanların bir araya gelmesi sinema sektörü adına çok değerli şeyler ortaya çıkartıyor. Önümüzdeki yıl buraya başka bir işle gelme duygusu ve düşüncesi bile çok güzel." dedi.

11 / 35 Festivalde ödül vermenin kendisi için bir ritüel haline geldiğini iade eden sinema sanatçısı Nebahat Çehre, festival kapanışında ödül vereceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

12 / 35 Geceye Defne Samyeli ve Ozan Güven ile gelen Cem Yılmaz da "Çok teşekkürler, çok mutluyum." demekle yetindi.

13 / 35 EN İY FİLM ÖDÜLÜ 'ÜÇ YÜZ/THREE FACES' FİLMİNE VERİLDİ BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en film ödülü, yönetmenliğini Jafar Panahi'nin yaptığı 'Üç Yüz' oldu.

14 / 35 En iyi yönetmen ödülü ise Bir Aile İşi filmi ile Kore-eda Hirokazu'nun oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü de 12 yaşındaki Zain Al Rafeea'ya gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü ise Ayka filmindeki rolü ile Samal Yeslyamova'nın oldu.

15 / 35 Antalya'yı sinema platosuna çeviren festivalin ödül töreni öncesi, beyaz perdenin yıldızları kırmızı halıdan geçti. Gazetecilere poz veren yıldızlar, birbirinden şık kıyafetlerle ilgi çekti.

16 / 35 Festivalin en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Cem Yılmaz, iki gündür festivalde en fazla ilgiyi gören isim oldu.

17 / 35 Festivalde sinemada 20'nci yılını dolduran Cem Yılmaz'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Yılmaz ödülünü, oyuncu Nebahat Çehre ve yakın arkadaşı Ozan Güven'in elinden aldı.

18 / 35 Ödülü aldıktan sonra konuşan Cem Yılmaz, esprili sözleriyle geceye renk kattı. Cem Yılmaz, "Sinemayla dolu dolu geçen hayatın burada son bulacağını beklemezdim. Festivalde hiçbir filmim yarışmadı. Takvim nedeniyle ve içerik itibariyle festivale yakışır bir film üretemedim. Sinema ile ilgili her şeyi çok seviyorum. 20 yıldır çeşit çeşit filmleri yaparak, seyircileri bir araya getirdim.

19 / 35 Ozan Güven de "Durumum olsaydı bir plaket yaptırıp Yılmaz'a ömür boyu dostluk ödülü vermek isterdim" dedi.

20 / 35 Festivalde sanatçı İbrahim Tatlıses de 'Onur Ödülü' aldı. Festivale katılamayan Tatlıses'in ödülünü, sanatçı Yavuz Bingöl, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun elinden aldı.

21 / 35 Festivalin uluslararası 'onur ödülü' de ABD'li aktör Eric Roberts'a verildi

22 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

23 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

24 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

25 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

26 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

27 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

28 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

29 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

30 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

31 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

32 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

33 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı

34 / 35 Antalya'da kırmızı halıda şıklık yarışı