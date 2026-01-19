Son dakika | Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Kütüphane isimli mekan gündem olmuştu

Eski HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında Kütüphane adlı mekan gündem olmuştu. Ayrıca Ümit Karan'ın da tutuklanması çok konuşulmuştu. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

"KÜTÜPHANE"NİN SAHİBİ YILMAZ EFE'NİN TEST SONUCU AÇIKLANDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; "Kütüphane" adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi (kokain) pozitif çıktı. Doğan, "Saçta; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden Kokain bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Setirizin bulundu." bilgisini paylaştı.

ÜMİT KARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ DE BELLİ OLDU

Ayrıca Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın da uyuşturucu testi hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıktı.

Ümit Karan’ın ifadesinde "20 yıllık arkadaşım" dediği ve tutuklanan Timuçin Ünal’ın idrar, kan ve saçtan alınan örneklerinin tamamı pozitif çıktı.

Öte yandan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Muhammed Zeki Gökay’ın test sonucu negatif çıktı.