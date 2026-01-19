MAGAZİN

Son dakika | Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Kütüphane isimli mekan gündem olmuştu

Ünlüler hakkındaki uyuşturucu soruşturması devam ediyor. "Kütüphane" adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe ve eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu.

Son dakika | Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Kütüphane isimli mekan gündem olmuştu
Hazar Gönüllü

Eski HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında Kütüphane adlı mekan gündem olmuştu. Ayrıca Ümit Karan'ın da tutuklanması çok konuşulmuştu. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

"KÜTÜPHANE"NİN SAHİBİ YILMAZ EFE'NİN TEST SONUCU AÇIKLANDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; "Kütüphane" adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi (kokain) pozitif çıktı. Doğan, "Saçta; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden Kokain bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Setirizin bulundu." bilgisini paylaştı.

Son dakika | Ümit Karan ve Yılmaz Efe nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Kütüphane isimli mekan gündem olmuştu 1

ÜMİT KARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ DE BELLİ OLDU

Ayrıca Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın da uyuşturucu testi hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıktı.

Son dakika | Ümit Karan ve Yılmaz Efe nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Kütüphane isimli mekan gündem olmuştu 2

Ümit Karan’ın ifadesinde "20 yıllık arkadaşım" dediği ve tutuklanan Timuçin Ünal’ın idrar, kan ve saçtan alınan örneklerinin tamamı pozitif çıktı.

Öte yandan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Muhammed Zeki Gökay’ın test sonucu negatif çıktı.

uyuşturucu Ümit Karan
