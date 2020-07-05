Antalya ünlü plajlarıyla ziyaretçilerini cezbediyor

Yurt içi ve yurt dışı trafiğin açılmasıyla birlikte yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayan "turizmin başkenti", kent merkezinde denize girilebilen plajları ile de misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Geçen yıl turizmde rekor kırarak, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçinin unutulmaz anları paylaştığı kent, bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre sessiz kaldı.

Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında tarihi geçmişi ve kültürel yapısıyla da her mevsim turistlerin ilgisini çeken Antalya, özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

BEKİR BEKTAŞ / HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile " turizm in başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, kent merkezinden Akdeniz'in uçsuz bucaksız manzarasına uzanan ünlü plajlarıyla da ilgi görüyor.

Antalya, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla mavi bayraklı plajı olan kent unvanını da taşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ünlü plajlar, "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde de geçmiş yıllardaki renkli görüntülerin yaşanmasına hazır.

- Ünlü plajlar turist çekiyor

Temizliği ve çakıllı plajı ile ünü ülke sınırlarını aşan Konyaaltı Plajı, Türkiye’de yaz turizminin önemli rotalarından biri. Plajın bulunduğu Konyaaltı ilçesinin Likya Yolu üzerinde konumlanması da 7 kilometre uzunluğundaki sahil bandının değerini artırıyor.

Plajda güneşlenen tatilciler, Beydağları'nın karlı manzarasını izleme imkanı da buluyor. Bu manzara eşliğinde yılın hemen her ayında denize girilebiliyor.

Plajdan çıkanlar ise hayranlık uyandıran bu manzarayı izleyip, Akdeniz'e karşı çay ve kahvelerini yudumlamanın keyfini çıkarıyor.

Taşlık bir yapıya sahip plajda duş ve tuvalet imkanının yanı sıra sahil bandında çok sayıda büfe, kafe, restoran ve alışveriş alanları yer alıyor. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi kapsamında sahil bandında yapılan iyileştirmeler ile bölge 7'den 70'e tüm tatilcilerin keyifli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.