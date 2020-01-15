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  4. Antalya, Utrecht Turizm Fuarı’nda

Antalya, Utrecht Turizm Fuarı’nda

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Utrecht şehrinde her yıl düzenlenen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, bugün kapılarını açtı.Türkiye’den geniş katılımcının yer aldığı fuar, 19 Ocak’a kadar açık olacak.

Hollanda’nın Utrecht şehrinde her yıl düzenlenen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, bugün kapılarını açtı.
Türkiye’den geniş katılımcının yer aldığı fuar, 19 Ocak’a kadar açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da fuara katılarak, Türk stantlarını gezdi.
Avrupa’daki turizm sektöründe Berlin ve Londra’dan sonra, en büyük turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı, yeni yılın ilk büyük fuarı olarak gerçekleşecek.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl fuara ilginin oldukça iyiolduğunu belirterek, ’’Hollanda pazarında bu yıl TUI ve Corendon’un ciddi artışları var. Diğer operatörlerinde katkılarıyla bu yıl Hollnda’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısı yüzde 10-15 oranında artması bekleniyor’’ dedi.

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