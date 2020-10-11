Antalya Valisi Ersin Yazıcı : “Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki hasta sayısına ilişkin “Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti.” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra portakalıyla ünlü Finike İlçesini ziyaret etti. Temaslarına ilk olarak Finike Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Yazıcı’yı, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve kurum müdürleri karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinde kurum müdürleriyle yapılan toplantıda ilçenin eğitim alt yapısı, ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, “ Bu büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Bu bilinçle hizmetin en iyisini vermeye çalışmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı titizlik ve kalitede hizmet sunmalıyız. Yaptığımız hizmetlerin geri dönütünü alıp öz değerlendirme yapmalısınız. “dedi.

"Allah’a şükür hasta sayısı azaldı"

Pandemiyle mücadeleye de değinen Vali Yazıcı; "Bizler devletin temsilcileri olarak maske- mesafe-hijyen kurallarına örnek olacak tutum sergilemeliyiz. Halka örnek olacak şekilde kurallara uymalıyız. Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti. Sağlıklı günlere birlikte verdiğimiz mücadeleyle kavuşacağız.” ifadelerinde bulundu.

Toplantının ardından Vali Yazıcı, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi ziyaret edip, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve beraberindeki heyet ile Finike esnafını ziyaret eden Vali Yazıcı, esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileyerek önümüzdeki önemli süreçte Maske - Mesafe - Hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.

Yapımında sona gelinen Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi ile inşa edilen Finike Eroğlu Camisi ve bölgenin kültürel dokusu için önemli olan, restorasyon çalışmaları devam eden “Eski Finike Evlerinde” incelemelerde bulundu.