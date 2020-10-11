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Antalya Valisi Ersin Yazıcı : “Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti”

ANTALYA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki hasta sayısına ilişkin “Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti.” dedi.Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra portakalıyla ünlü Finike İlçesini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki hasta sayısına ilişkin “Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti.” dedi.
Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra portakalıyla ünlü Finike İlçesini ziyaret etti. Temaslarına ilk olarak Finike Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Yazıcı’yı, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve kurum müdürleri karşıladı.
Kaymakamlık ziyaretinde kurum müdürleriyle yapılan toplantıda ilçenin eğitim alt yapısı, ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, “ Bu büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Bu bilinçle hizmetin en iyisini vermeye çalışmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı titizlik ve kalitede hizmet sunmalıyız. Yaptığımız hizmetlerin geri dönütünü alıp öz değerlendirme yapmalısınız. “dedi.

"Allah’a şükür hasta sayısı azaldı"
Pandemiyle mücadeleye de değinen Vali Yazıcı; "Bizler devletin temsilcileri olarak maske- mesafe-hijyen kurallarına örnek olacak tutum sergilemeliyiz. Halka örnek olacak şekilde kurallara uymalıyız. Allah’a şükür Antalya’daki hasta sayısı düşüşe geçti. Sağlıklı günlere birlikte verdiğimiz mücadeleyle kavuşacağız.” ifadelerinde bulundu.
Toplantının ardından Vali Yazıcı, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi ziyaret edip, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alıp sohbet etti.
Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve beraberindeki heyet ile Finike esnafını ziyaret eden Vali Yazıcı, esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileyerek önümüzdeki önemli süreçte Maske - Mesafe - Hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.
Yapımında sona gelinen Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi ile inşa edilen Finike Eroğlu Camisi ve bölgenin kültürel dokusu için önemli olan, restorasyon çalışmaları devam eden “Eski Finike Evlerinde” incelemelerde bulundu.

İdlib Şehidinin ailesine ziyaret
Vali Yazıcı, İdlib’teki saldırı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın ailesini ziyaret etti. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı dileyen Yazıcı, baba Salih Korkmaz ile sohbet edip hatırlarını sordu. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade etti.

"Likya Medeniyetinin en önemli şehirlerinden"
Likya medeniyetinin önemli şehirlerinden olan ve başkentliğini yapmış Limyra Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şehrin muazzam bir tarihi barındırdığını söyleyen Vali Yazıcı, “Ülkemizin tarihî ve kültürel zenginliğini çok iyi temsil eden Limyra Antik Kenti, bölge turizmi açısından çok önemli bir yer. Demokrasinin doğduğu Likya medeniyetinin de başkenti olma özelliğiyle birçok medeniyete ilham vermiş bir kent. Bugün buraya hem bölgedeki çalışmaları yerinde görüp incelemek hem de Likya Medeniyetinin en büyük şehirlerinden olan Limyra Antik Kentini yakından görmeye geldik. Antalya’mız gerçekten tarihi yapıları ve doğal güzellikleri içinde bulunduran muazzam bir şehir. Bugün Likya Bölgesi hâlâ keşfedilmeyi bekleyen gizemli tarihsel dokusuyla, tüm dünyadan birçok insanın ilgisini çekmektedir. Bu tür tarihi yapılarımızı koruyup tanıtmak ve bilinirliğini arttırmak için çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

"Turizmde tarihimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı değere dönüştürmeliyiz"
Antalya’da turizmin çoğunlukla sahile sıkıştığını dile getiren Vali Yazıcı, “Antalya’mız sadece deniz, kum, güneşiyle değil tarihi-kültürel yapıları ve kültürüyle de turistik değer taşımaktadır. Tarihi kültürel varlıklarımızı ve coğrafyamızı turizmde değere dönüştürmeliyiz. Turizmi sahilden doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimize doğru yayarak genişletmeliyiz. Böylelikle turizmi 12 aya çıkarabiliriz.” dedi.

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