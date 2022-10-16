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Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalyalı gazeteciler, Nürnberg'deki gazetecilerle buluştu

16.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalyalı gazeteciler, Nürnberg'deki gazetecilerle buluştu

NÜRNBERG (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Almanya'da Nürnberg kentindeki gazetecilerle bir araya geldi.

Nürnberg Basın Kulübü (Presseclup) Başkanı Siegfried Zelnhefer, basın kulübü binasındaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler ve yakınları için üzüntü içinde oldukları söyledi.

AGC ile Nürnberg Basın Kulübü arasında 22 yıl önce kardeşlik köprüsü kurulduğunu dile getiren Zenlhefer, yıllardır iki kulüp üyelerinin karşılıklı çalışmalar ve ziyaretler gerçekleştirdiğini, sıcak ilişkiler içerisinde bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Basın kulübünde ilk defa bir valiyi ağırladıklarını belirterek ziyarete katılan Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı'ya teşekkür eden Zenlhefer, Antalya'daki gazetecileri Nürnberg'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Küresel salgın döneminde iki basın cemiyetinin ziyaretlerine ara vermek zorunda kaldığını ifade eden Zenlhefer, iki yıllık aradan sonra yeniden bir araya geldiklerini bildirdi.

Alman basın cemiyeti ve Türk basın cemiyeti kardeşliğiyle basın hürriyetinin değerini daha da yükseltmek istediklerini aktaran Zenlhefer, "Bir gazetecinin en önemli görevi basın hürriyetini savunmak, karşılıklı bilgi alışverişini savunmak ve önemlisi de araştırmalar yapıp öğrendiklerini insanlarla paylaşmak. Buna buradaki bütün gazetecilerin katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AGC Başkanı İdris Taş da eski Başkan Mevlüt Yeni ve diğer Nürnberg basın kulübü başkanının kardeşlik köprüsünün kurulmasında büyük emeklerinin olduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Devraldıkları bu bayrağı daha ileriye götürmek için çalışacaklarının anlatan Taş, "Cemiyet başkanı seçildiğimde Nürnberg ile kardeşlik köprüsünün devam ettirilmesini çok istiyordum ve şimdi burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Konuşmalardan sonra heyetler, birbirine hediye verdi.

Etkinliğe Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile gazeteciler katıldı.

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