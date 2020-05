Antalya Valisi Karaloğlu: "1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Antalya’nın 81 il içerisinde son sırada"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Antalya’nın 81 il içerisinde 81’nci sırada. Bunu bir müjde olarak burada paylaşmak istiyorum. Türkiye’de en iyi iliz. Antalya’ya en kötü ihtimalle 2.5 milyon turistin gelmesi konusunda iddiada bulunanlar oluyor. Ben bu rakamın sadece Eylül ayı içerisinde yakalanacağını tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem, geçtiğimiz dönem kaybettiğimiz kayıpların telafi edildiği bir dönem olacak" dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda kent ekonomisi, Koronanın ekonomiye etkileri ve 2020 yılı beklentileri konuşuldu. Konuşmasına Korona virüs mücadele kapsamındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi vererek başlatan Başkan Çetin, "Cumhurbaşkanı yeni kararlar açıkladı. Pazartesi seyahat yasakları kalkıyor, restoran, kreşler, sürücü kursları, plajlar, açılıyor. Bu düzenlemeyi gelecek hafta bekliyorduk. Bu konu önceden planlanarak ilan edilseydi daha iyi olurdu. Halen bazı belirsizlikler var ve düzenlemelerin takibini yapmakta biz de zorlanıyoruz. Örneğin tek bir sektör için Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı düzenlemeler yapıyor ve bunların tümünü farklı kaynaklardan takip etmekte biz bile zorlanıyoruz. Düzenlemelerin tek elden duyurulması sürecin daha kolay yürütülmesine katkı verecektir. Valimiz bu sürecin başından beri en çok yorulan kişidir. İlk günlerde Antalya’ya giriş yasaklarıyla ve çalışma saatleri düzenlemesiyle Antalya neredeyse koronasız bir il olmuştur. Keşke yetki tümüyle Antalya’da olsaydı, her şey daha iyi olurdu. Temennimiz bundan sonra da Antalya’nın güzel korunabilmesi ve sağlıklı bir normal yaşama dönmektir" ifadelerinde bulundu. ATSO üyelerinden gelen taleplerin belli konularda yoğunlaştığını kaydeden Çetin, "Bu ay komitelerimizin büyük çoğunluğu aynı konular üzerinde durmuşlardır. Mücbir sebeple vergi ve prim ertelemesinin kapsamının genişletilmesi, kredi almakta zorluklar, kira desteği sağlanması veya kira ödemelerinin sonraki aylara ertelenmesi, elektrik faturaları ödemelerinin de ertelenmesi, süs bitkileri sektörünün ihracat düşüşü ve turizm daralmasından etkilenmesi, sigorta poliçelerinin acentalar dışında satılabilmesi yönünde düzenleme, tarımda dijital ekipmanların da TARSİM teminatı kapsamına alınması, mevsimlik çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaması, turizm taşıma belgesi olan ulaşım şirketlerinin kredilerinin ertelenmesi, su sporları, eğlence merkezleri, hamam ve sauna hizmetlerinde kapanma dolayısıyla mağduriyet, özel okul, kreş, sürücü okullarının sorunları konuları gündeme gelmiştir. Son haftalarda bazı sektörlerde kısmi rahatlama oldu, fakat birçok sektörde sorunlar devam etmektedir. Kira ödemeleri en büyük sorun haline gelmiştir. Yeme-içme gibi sektörlerimiz faaliyete geçse de işler bir süre eskisi gibi olmayacaktır. AVM’ler ve yeme-içme sektörü başta olmak üzere kira konusunda mutlaka çözüm getirilmeli, kira stopajı kaldırılmalı ve tek taraflı fesih hakkı verilmelidir. Bu talepler bütün ticaret ve sanayi odalarının ortak talepleri olmuştur. Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla bu talepler Hükümete iletilmektedir ve halen ekonomide yeni destekler bekliyoruz" diye belirtti.

"Korona tembelliğinden kurtulmalıyız" Ekonominin daraldığı bu dönemde maalesef pandeminin psikolojik etkileri de olduğunu kaydeden Çetin, "Toplumda, iş dünyasında, bürokraside genel bir koronavirüs hareketsizliği, hatta korona tembelliği başlamıştır. Herkes bir bekle gör durumundadır. Hızla bu durumdan kurtulmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi biran önce çalışmaya başlamalıdır. Siyaset dünyası bir araya gelmeli ve topluma moral vermelidir. Dünya Turizm Örgütü, Hükümetlere çok güzel önerilerde bulundu. Bu önerileri herkes dikkate almalıdır. Tüketicinin, turistin sağlığını koruyun ve güven verin, çalışanları ve istihdamı koruyun, işletmeleri yaşatın, işletmelerin kapanmasını, batmasını önleyin, kredi ve nakit destek sağlayın, vergileri azaltın, talebi destekleyin, dijitalleşmeyi hızlandırın, dijitalleşmeyi krizden çıkış aracı olarak kullanın, iyi yönetişime, yerel inisiyatiflere önem verin, krize takılmayın, sektörleri Korona sonrasına, geleceğe hazırlayın. Bu 7 başlık hem kamunun hem de özel sektörün yol haritası olmalıdır. Sadece hükümetten bir şeyler talep ederek kalmamalıyız. Antalya özel sektörü olarak bizler de bu dönemde yeni bir anlayışla hareket etmeliyiz. Biz iş insanları olarak çalışanımıza, gençlere örnek olmalıyız. İşletmelerimiz için 2020 yılı para kazanma değil, gönül kazanma yılıdır. Tüketicinin sağlığı, çalışanın sağlığı, istihdamın korunması birinci hedefimizdir. Bu yıl ATSO üyeleri için en önemli konu dayanışma ve güven olmalıdır. Bütün komitelerimizle, bütün sivil toplum örgütleriyle özel sektör olarak 2020 yılını Antalya’da güven ve dayanışma yılı ilan edelim. Bu dönemi dayanışmayla aşmayı hedefleyelim. Aynı gemideyiz söyleminin ne kadar doğru olduğunu bu dönemde yaşayarak görüyoruz. Herkes borcunu ödemek için gerekli titizliği göstersin. Mülk sahipleri birkaç ay fedakarlık yapsın. Her sektör en zor durumdaki mensuplarına yardım etmeye çalışsın. Bu dönemde ihtiyacı olmayan kredi kullanmasın. İmkanı olan yatırım yapmaya devam etsin, ortaklığa, işbirliğine önem verelim. Hepimiz sektörlerimizi, ilimizi güçlendirmeye çalışmalıyız, dayanışma içinde olmalıyız. Antalya halkına da çağrı yapalım. İnsanlar artık önlemini de alarak sokağa çıksın, alışverişe çıksın. Bu şehir hepimizin, bu şehrin restoranı kaybederse herkes kaybeder. Dayanışma günleri ilan edelim. Her türlü hijyen önlemini alarak alışveriş kampanyaları, indirim günleri düzenleyelim. Antalya e-ticaret pazarı gibi projeler geliştirelim. Sanatçılarımız sosyal mesafeyle meydanlara çıksın, internette Antalya’nın günlük hayatından videolar dönsün. Antalya dünyada ses getirsin, bunu yapabiliriz. Antalya koronavirüsün sağlık etkisinden en iyi şekilde korunmuştur. Koronanın sağlık etkisinden en az etkilenen iller arasında olmamıza rağmen, ekonomik olarak en fazla etkilenen il olmak durumundayız. Bu yıl pandemi nedeniyle zaten birçok sektörümüz önemli satış azalmaları yaşamıştır. Bu yıl pandemi etkileri içindeki en önemli sorunlarımızdan birisi turizmdeki kayıp olacaktır. Bildiğiniz gibi Avrupa’da, Rusya’da dış hat uçuşları konusunda belirsizlik devam etmektedir. Avrupa içi turizm teşvik edileceği görülüyor" şeklinde konuştu.

"Desteklerin devam etmesi lazım"

Şu ana kadar kredi destekleri, sosyal yardımlarla bir miktar yaranın sarıldığını hatırlatan Çetin, temennimiz ve taleplerinin bu desteklerin devam etmesi olduğunu söyledi. Antalya ekonomisine ve turizm sektörüne uzun vadeli finansman kaynağı talep ettiklerini kaydeden Davut Çetin, 2015 yılında Antalya turizminin kredi yükünün 12 milyar veya 4 milyar dolar olduğunu ancak şimdi 40 milyar, yani 6 milyar dolar civarına çıktığını belirterek " Bu koşullarda kredi yapılandırması veya ertelemesi artık çözüm değildir. Uzun vadeli tahvil, gelir ortaklığı senetleri gibi araçlar devreye alınmalıdır. Otel renovasyon kredileri cazip koşullarda uygulamaya konulmalıdır. Otel renovasyonları aynı zamanda Antalya inşaat ve sanayi sektörüne de destek olacak şekilde kullanılmalıdır. Antalya’nın gelir ve istihdam kayıplarını azaltmak üzere kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin alt ve üstyapı projeleri hızlandırılmalıdır. Dijital teknolojiler konusu turizm, ticaret ve bütün sektörlerimiz için bu dönemde kurtarıcı araçlardır. Turizmde biz Tanıtım Fonu’ndan pay istemiştik. Çünkü sadece Ajans, sadece Bakanlık gerekli tanıtımı yapamaz. Bugün dünya çapındaki turizm portallarında Antalya hakkında 7/24 bilgi akışı sağlamak gerekiyor. Böyle bir iletişim yönetimini bir ajans, bir kurum tek başına yapamaz. Her il, her ilçe birçok dilde içerik üretip yayınlayabilmelidir. Şu dönemde e-ticaret patlama yaptı, e-ticarette aktif olanlar kazandılar. Antalya 4.0 çalışmamızı Sayın Valimizle başlatmıştık. Her geçen gün Antalya 4.0, dijitalleşme ve e-ticaret çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Şu anda ATSO Akademi online eğitimlerle yine bu konularda üyelerimize destek oluyor, yol gösteriyor. Antalya 4.0 kapsamında veri üretmenin, veri analizinin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık. Hangi sektörde olursa olsun veri analizi yapan işletmelerin çok ileri gittiğini göreceğiz. Antalya veri merkezi kurulması konusu da artık daha önemli hale gelmiştir. Bu dönemde sağlık turizminin ne kadar önem kazandığını da görüyoruz. Sağlık turizmi çalışmalarını da hızlandırmalıyız. Hizmet ihracatına ilave destekler sağlanmıştır. E-ticarete yeni devlet destekleri gelmiştir. Bu konularda daha fazla çalışacağız. Pandeminin uluslararası etkisi bir süre daha devam edecektir. Bu nedenle yurtdışı alım heyetleri ve fuar çalışmalarını da elektronik ortama kaydırmalıyız. Sanal fuarlar, online heyet görüşmeleri yapmalıyız. Biz geçen yıllarda yaptığımız yurtdışı çalışmalarının ihracatımıza olumlu yansıdığını izliyoruz. Bu dönem ihracata daha fazla yüklenme dönemidir. Bu konuya da ağırlık vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.