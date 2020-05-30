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Antalya Valisi Karaloğlu: "19 ilçemizde 654 kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi"

ANTALYA HABERLERİ  | 30.05.2020 12:50 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Karaloğlu: "19 ilçemizde 654 kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte 654 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da açıkladığı gibi Özel Çevre Koruma ve Doğal Sit alanları dahil kıyılarda kaçak yapılarla ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

İmara aykırı bu yapıların yıkımları ile yetki ve sorumlulukların öncelikle yerel yönetimlerde olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bugüne kadar 19 ilçemizde toplam 654 kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, denetimleri titizlikle sürdüreceklerini, doğal güzelliklerin bozulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

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