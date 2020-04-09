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  4. Antalya Valisi Karaloğlu"ndan Kovid-19 salgınına ilişkin "İşin ciddiyetini anlamayanlar var" tepkisi

Antalya Valisi Karaloğlu"ndan Kovid-19 salgınına ilişkin "İşin ciddiyetini anlamayanlar var" tepkisi

ANTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 00:40 | Son Güncelleme

Vali Karaloğlu, salgına rağmen kumar oynayanlardan ele geçirilen malzemelerin fotoğrafını da Twitter hebasından paylaştı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir eve yapılan baskında 13 kişiye hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildiğini belirterek, "İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var." ifadesini kullandı.

Vali Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor" diye başladığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız, kişi başı kumar oynamaktan 1250, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var."

Karaloğlu, "EvdeKalGazipaşa" etiketli paylaşımında, operasyonda ele geçirilen para ile kumarda kullanılan iskambil kağıtları, pul ve okey taşlarının bulunduğu fotoğrafa da yer verdi.

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Antalya Ceza Kovid-19 Kumar Münir Karaloğlu

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