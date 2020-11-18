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Antalya Valisi Yazıcı, Başkan Çavuşoğlu’nu kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret ederek, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig’de turuncu yeşilli takımın aldığı başarılı sonuçlardan dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu kutladı.Bir dizi programlar için Alanya’ya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret ederek, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig’de turuncu yeşilli takımın aldığı başarılı sonuçlardan dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu kutladı.
Bir dizi programlar için Alanya’ya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret etti. Ziyarette Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de yer aldı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp çalışmalarıyla ilgili Vali Yazıcı’ya bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalan maçlarda takımımıza başarılar dileyen Vali Yazıcı, görüşmenin ardından Alanya programına devam etmek üzere tesislerimizden ayrıldı.

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