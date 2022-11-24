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Antalya Valisi Yazıcı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti

24.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Antalya Valisi Yazıcı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, beraberindeki heyetle geldiği valilikte Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Wijnands, buradaki konuşmasında, turizm ve tarım başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Düzce'de yaşanan deprem için geçmiş olsun dileklerini ileten Wijnands, 1999 yılında yaşanan büyük Düzce depreminde Hollandalı gönüllü kurtarma ekiplerinin Düzceli vatandaşlar tarafından hala iyilikle yad edildiğini ifade etti.

Antalya'ya ikinci kez geldiğini ve kenti ziyaret etmekten her zaman keyif aldığını kaydeden Wijnands, şunları aktardı:

"Antalya'da gerçekleşen, uluslararası arenadaki en büyük fuarlardan biri olan Growtech'i ziyaret etmek için buradayız. Hollanda tarım yönü güçlü bir ülke o yüzden buraya yeni iş fırsatlarını değerlendirmek ve yeni iş birlikleri yapabilmek maksadıyla geldik. Tarım müşavirimiz ve ekonomi daire başkanlarımızı da yanımızda getirdik. Tarım bizim için en büyük iş alanlarından bir tanesi yaklaşık olarak 25 şirketimizde Growtech 2022 Fuarı'nda yer alacak. Antalya'da yat alanında da faaliyet gösteren bir firmamız bulunuyor. Bunun dışında da Hollandalı vatandaşlarımız Antalya'yı çok seviyor ve tatil için tercih ediyor."

Vali Yazıcı ise Antalya'nın tarım ve turizm kenti olduğunu, tüm güzelliklerin bu şehirde bir araya geldiğini ifade etti.

Antalya'nın tarımda da turizmde de Türkiye'ye liderlik eden bir şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, Antalya'nın örtü altı üretimde Türkiye'nin yüzde 63'lük ihtiyacını karşıladığını, Türkiye'nin en büyük tohum ve fide üreticisi olduğunu ve dünya standartlarındaki tarım ürünlerinin dünyaya ihraç edildiğini kaydetti.

"500 BİNE YAKIN HOLLANDALI MİSAFİRİMİZİ AĞIRLADIK"

Antalya'yı bu yıl yarım milyona yakın Hollandalının ziyaret ettiğini belirten Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Antalya en iyi turizm sezonlarından birini yaşıyor. 500 bine yakın Hollandalı misafirimizi ağırladık ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Bu yıl şehrimizi Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya'nın ardından Hollandalı turistler beşinci sırada ziyaret ederek, yarım milyona yaklaştı. Biz dünya tarafından bilinen bir turizm şehriyiz. İşimizi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Allah bize kum, deniz ve güneşi vermiş ama biz de insanlar olarak bu nimetleri güzel şekilde değerlendirerek en üst düzeyde hizmet sunuyoruz. Kendimizi de Türkiye içinde turizmin başkenti olarak tanımlıyoruz."

Antalya'da turizm hizmetinin en kaliteli şekilde verildiğinin altını çizen Yazıcı, Antalya'nın, ülkenin vitrini olduğunu vurguladı.

Kentin turizmden tarıma, ticaretten sanayiye birçok alanda başarılı işlere imza attığını belirten Yazıcı, "Bu güzide şehrimizde özellikle turizmde en üst düzeyde verdiğimiz kaliteli hizmetle ön plana çıkıyoruz. Burada turizm çok profesyonel bir şekilde yapılıyor. Turizmdeki bu profesyonelliğimizi Türk misafirperverliğiyle birleştirerek şehrimizi ziyaret eden misafirleri en iyi şekilde ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Büyükelçi Wijnands, Vali Yazıcı'ya iş birliği için teşekkür etti.

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